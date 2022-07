Posiłki w szpitalach. Szpital w: w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Tczewie, Wejherowie. Jak karmią w szpitalach? Co jedzą pacjenci na Pomorzu? red.

Co do jedzenia podaje się pacjentom w pomorskich szpitalach? Mamy najnowsze zdjęcia szpitalnych posiłków od naszych Czytelników, dzięki nim możemy się dowiedzieć, co jedzą chore dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy. Menu w szpitalach na Pomorzu jest bardzo zróżnicowane - są placówki z bardzo smacznym jedzeniem, ale są też takie, gdzie na posiłki nie chce się patrzeć. Sprawdź w naszej galerii posiłki w konkretnych placówkach na Pomorzu.