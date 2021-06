Portugalia - Niemcy NA ŻYWO 19.06.2021 r. Niemcy z klasą. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA

Portugalia - Niemcy, EURO 2020, 19.06.2021: Niemcy nie mogą pozwolić sobie na porażkę

To będzie kolejny hit w niesamowicie trudnej i wyrównanej grupie F. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji jest reprezentacja Niemiec.

Niemcy na otwarcie turnieju przegrali z Francuzami, podczas gdy Portugalia wygrała z Węgrami. Co to oznacza? Nie mogą sobie pozwolić na kolejną wpadkę, bo potem nawet ewentualna wygrana z Węgrami może nie wystarczyć do awansu. Portugalczycy za to jeśli wygrają, to zapewnią sobie wyjście z grupy. Zapowiada się pasjonująca walka o zwycięstwo.

Portugalia - Niemcy, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów