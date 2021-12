Porozumienie płacowe w GAiT. "2 zł to możliwości finansowe spółki"

Jak dodaje rzecznik GAiT podniesienie stawki godzinowej o 2 zł brutto za godzinę, oznacza, że od nowego roku stawka godzinowa dla motorniczych i kierowców o stażu pracy w GAiT do 6 miesięcy wynosić będzie 20,50 zł brutto, natomiast dla pracujących powyżej 6 miesięcy - 21,20 zł brutto.

- 80 groszy różnicy w wysokości stawki zasadniczej wynagrodzenia, to się samo komentuje - mówi pan Marek, kierowca GAiT. - Nie chcę być złym prorokiem, ale jeżeli nadal w strukturach firmy się nic nie zmieni, to pierwszą myślą młodych kierowców, którzy przyjdą do pracy w Gdańsku, po otrzymaniu wynagrodzenia będzie myśl o szukaniu nowego zatrudnienia.

Jak podkreślają kierowcy i motorniczy zatrudnieni w GAiT jedynym rozwiązaniem dla spółki jest model zatrudnienia polegający na podpisaniu dwuletniej lojalki z nowymi kierującymi, którzy w zamian za gwarancję 24 miesięcy pracy otrzymują od przewoźnika refundację kursu prawa jazdy oraz zwrot opłaty za kurs kwalifikacyjny na przewóz osób.