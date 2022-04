Ponad milion złotych dla Gdyni z rządowego Funduszu Dopłat. Będzie remont 35 lokali komunalnych

- Gdynia posiada w tej chwili około 5 tysięcy mieszkań komunalnych, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Niestety około 220 z nich to pustostany. To pokazuje skalę problemów samorządu. Wielokrotnie składałem interpelacje dotyczące liczby pustostanów, zawsze liczba oscylowała wokół 200. To mieszkania mieszkańców, nasze wspólne, które powinny być przeznaczone dla osób potrzebujących pomocy. Tym bardziej teraz, kiedy gościmy u siebie wojennych uchodźców. W 2020 roku 790 osób czekało na mieszkanie komunalne, których nie potrafiło zapewnić miasto. Niestety Gdynia ma problem z prowadzeniem polityki mieszkaniowej. Tym bardziej cieszy, że miasto zwróciło się do rządowego programu, dzięki czemu te, jakże potrzebne, remonty będą mogły zostać przeprowadzone - zauważa Marek Dudziński, gdyński radny PiS.