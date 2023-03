"PomorzePomoże". Projekt społeczny polegający na zapobieganiu utonięciom. Warsztaty dla szkół podstawowych Krzysztof Dunaj

Co roku na świecie topi się ok. 235 tysięcy osób. Jest to szósta najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Grupa młodych ludzi z Trójmiasta postanowiła zamienić złe statystyki na wiedzę. W związku z tym powstał projekt społeczny "PomorzePomoże". Został on stworzony w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Jego pomysłodawcy zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych wśród uczniów klas 4-8. Został nam ostatni tydzień do zakończenia projektu - podkreślili twórcy 6 marca.