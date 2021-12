Pomorze. Te znane osoby są związane lub pochodzą z naszego województwa

Chociaż mnóstwo znanych osób mieszka w Warszawie, sporo ma korzenie w województwie pomorskim. Część z nich nie ukrywa przywiązania do rodzinnych stron. Wręcz przeciwnie, jest z nich dumna, co podkreśla w wielu wywiadach. Wśród nich jest m.in. Natalia Szroeder, która pochodzi z Kaszub. Piosenkarka wychowywała się w Parchowie, miejscowości położonej w powiecie bytowskim.

- Cała moja rodzina jest zaangażowana w lokalny folklor i wszyscy dbają o to, by kolejne pokolenia znały i kochały kaszubski. - komentowała Natalia Szroeder w rozmowie z "Plejadą" - Mnie rodzina totalnie zaraziła miłością do tradycji. Zresztą, już wielokrotnie pokazywałam, że jestem niesamowicie dumna z Kaszub. Przez pierwsze lata mojej muzycznej działalności śpiewałam głównie po kaszubsku. Na mojej debiutanckiej płycie znalazła się piosenka "Potrzebny je drech".