Pomorskie. Uwaga, znów nadchodzi silny wiatr! Jest ostrzeżenie IMGW 23.02.20222

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia w związku z silnymi porywami wiatru. Prognozowany jest zachodni i południowo-zachodni wiatr, skręcający na północny zachód. Wiatr w porywach będzie miał prędkość 70-90 km/h, średnio będzie osiągał 55-70 km/h.

Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, skręcający na północno-zachodni 4 do 6, od zachodu szybko wzrastający na 6 do 8, w porywach 9 do 10, w końcu okresu słabnący na 5 do 7, w porywach 8 w skali B. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 3°C. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem - informuje IMGW.