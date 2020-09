Pomorskie: Powrót do szkół podczas epidemii koronawirusa. Ilu uczniów jest na kwarantannie i w izolacji?

Powrót do szkół od września. Reżim sanitarny w placówkach światowych, dużo obaw rodziców i nauczycieli Konrad Kozlowski/Polskapress

1,3 tys. dzieci w woj. pomorskim nie chodzi do szkół – tymczasowo z różnych powodów uczą się one zdalnie, są w kwarantannie lub izolacji. Rodzice są podzielni w sprawie otwarcia szkół podczas trwającej epidemii koronawirusa. Niektórzy mówią, że to błąd, inni - że nie da się na dłuższą metę kształcić dzieci w domach. "Obawiam się, że powstaną nowe ogniska zarazy, dzieci - jeśli nawet nie zachorują - będą przynosić zarazę do domów, do sklepów, na zajęcia dodatkowe, zakażą starszych członków rodziny." "Z epidemią przyjdzie nam żyć przez kolejne miesiące, a może i lata. Raz będzie więcej zakażeń, raz mniej. Nie da się tyle czasu izolować dzieci"