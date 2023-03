Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z firmą Flint Systems rozpoczęła prace nad symulatorem spawalniczym

Urządzenie będzie wyposażone w inteligentną rękawicę, z pełną haptyką przenoszącą zarówno drgania jak i uczucie ciepła. Dzięki zastosowanej technologii ćwiczenia umiejętności spawalniczych będą przeprowadzane w bezpiecznych warunkach wraz z precyzyjną analizą. Symulator będzie miał zastosowanie do realizacji kursów i szkoleń ze spawania w wielu technologiach, co umożliwi szybsze kształcenie uczniów w zawodzie technik spawalnictwa.

- Zależy nam, aby urządzenie służyło młody osobom do zdobywania umiejętności jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności, co jest niezwykle istotne przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej ścieżki kariery zawodowej. Sam prototyp będzie bardzo kosztowny, jednak szacujemy, że produkcja multiplikacji symulatorów zbliży się do kwoty 50 tys. zł za jedno stanowisko. Dzięki temu urządzenia będą w zasięgu możliwości finansowych szkół technicznych i nie tylko. Co ważne, symulator zostanie zbudowany w całości według polskiej myśli technologicznej – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.