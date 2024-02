Pomagamy przez układanie! Puzzle Portu Gdynia oraz Trefla robią furorę

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy być częścią tego wspaniałego projektu - mówił podczas premiery puzzli Jacek Behnke, prezes zarządu Trefl S.A. - Puzzle łączą, taka jest ich idea i wszystko przekłada się na to, co dzieje się tutaj. Dziękuję, że mogliśmy to razem zrealizować. Zaczęło się od tego, że Fundacja Trefl organizując warsztaty filmowe stworzyła wspaniały projekt i wspaniały plakat, który właśnie ma odzwierciedlenie na naszych puzzlach.