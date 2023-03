Polskie siatkarki poznały rywalki, z którymi powalczą o przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024. Siatkarze z łatwą ścieżką

Siatkarskie turnieje kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024

Włoszki, Amerykanki, Niemki, Tajki, Kolumbijki, Koreanki i Słowenki to rywalki naszej żeńskiej reprezentacji siatkarskiej na drodze do Paryża. Na igrzyska olimpijskie bezpośredni awans uzyskają tylko dwie najlepsze drużyny. Biało-czerwone w rankingu FIVB są pod Włoszkami (nr 2 na świecie) oraz Amerykankami (czwarta drużyna globu). Polki mają jednak wyraźną przewagę, bo turniej kwalifikacyjny do igrzysk rozgrywany będzie w Polsce, a dokładnie w Łodzi - w Atlas Arenie. Rozgrywki zaplanowano w dniach 16-24 września 2023 roku.

Męska drużyna narodowa, prowadzona przez selekcjonera Nikolę Grbicia, o przepustki na igrzyska walczyć będzie natomiast w Chinach (30 września - 8 października). Biało-czerwoni spotkają się w turnieju z z reprezentacjami Chin, Argentyny, Holandii, Kanady, Meksyku, Belgii i Bułgarii. Polska jest światową "jedynką" w rankingu FIVB, a najtrudniejszym rywalem będzie Argentyna (8. FIVB). Trzeba więc przyznać, że było to jedno z najlepszych możliwych rozwiązań w losowaniu dla naszej kadry narodowej.