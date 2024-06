Polska - Turcja NA ŻYWO 10.06.2024 r. Ostatni sprawdzian kadry Probierza. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik, online, relacja

Polska - Turcja NA ŻYWO 10.06.2024 r.

Polska - Turcja, mecz towarzyski, 10.06.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Polska - Turcja, mecz towarzyski, 10.06.2024: Jak kadra spisze się w ostatnim sprawdzianie?

Dla piłkarskiej reprezentacji Polski mecz z Turcją będzie ostatnim sprawdzianem przed EURO 2024. Być może trener Michał Probierz wystawi taki skład, w którym nasza drużyna zacznie mistrzostwa Europy w Niemczech.

Robert Lewandowski i spółka chcą jak najlepiej przygotować się do EURO 2024. Turcja spisywała się bardzo dobrze w eliminacjach i będzie dla Biało-Czerwonych wymagającym rywalem. Polacy chcą jednak wygrać to spotkanie i w dobrych nastrojach pożegnać się z kibicami przed wylotem na mistrzostwa Europy do Niemiec.