Polska - Rosja 1.06.2021 r. Memy po meczu biało-czerwonych we Wrocławiu. Mateusz Klich w meczu Rosją jak Zinedine Zidane [galeria]

Polska - Rosja 1:1. Oceny piłkarzy reprezentacji Polski po meczu z Rosją (Polska - Rosja oceny piłkarzy)

Reprezentacja Polski zremisowała z Rosją 1:1 we Wrocławiu. Był to przedostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przed finałami Euro 2020. Oceniliśmy podopiecznych Paulo Sousy za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki.