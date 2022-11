Polska Moc Biznesu. Izabela Taborowska, CEO Future Colars: Branża IT jest bardzo szeroka. Każdy może się w niej odnaleźć | WIDEO

Na kongresie Polska Moc Biznesu mówiono m.in. o kondycji branży IT. I choć ta kojarzy się nam jedynie z programistami, to zwód ten jest na tyle zróżnicowany, że każdy może spróbować nim swoich sił.

- Branża IT jest bardzo szeroka. Zwykle się mówi o programistach, analitykach i to wszystko. Są jednak różnego rodzaju programiści, którzy tworzą proste automaty, czy ci którzy budują aplikacje od zera, czy architekci. Tak więc każdy może znaleźć miejsce dla siebie i może się przebranżowić, tylko musi podejść do tego bardzo metodycznie – czyli wybrać miejsce na swoją miarę i predyspozycje – mówi Izabela Taborowska, CEO Future Colars.