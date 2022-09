Polska - Francja w półfinale EuroBasketu 2022. Biało-czerwoni koszykarze walczą o spełnienie sportowych marzeń

Polska - Francja w półfinale mistrzostw Europy w koszykówce 2022

Polska - Francja oraz Hiszpania - Niemcy to pary półfinałowe EuroBasketu 2022. Te drużyny walczyć będą o medale i jedna będzie musiała obejść się smakiem. Biało-czerwoni w Pradze i Berlinie dokonali na tym turnieju już bardzo dużo. Apetyty rosną jednak w miarę jedzenia, a tak wielka szansa może się już długo nie powtórzyć. Innymi słowy, nasi koszykarze nie mają nic do stracenia, a wciąż wiele do zyskania.