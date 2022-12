Polska - Francja 4.12.2022 r. Polska odpada z mundialu po najlepszym meczu. Klasa Kyliana Mbappe, gol Roberta Lewandowskiego na pożegnanie

Trudno było o optymizm przed meczem biało-czerwonych z reprezentacją Francji mając w pamięci to, jak grali nasi piłkarze w fazie grupowej na mundialu w Katarze. To był nudny futbol, defensywny, z czterema celnymi strzałami w trzech meczach i furą szczęścia, że udało się wyjść z grupy. Tymczasem przeciwko Polakom, o awans do ćwierćfinału, stanęli obrońcy tytułu mistrzów świata.

Tymczasem kibice biało-czerwonych w pierwszej połowie mogli przecierać oczy ze zdumienia. To była zupełnie inna reprezentacja, grająca agresywnie, pressingiem, odważnie. Francuzi mieli większą jakość piłkarską, ale biało-czerwoni nadrabiali braki walką na całym boisku. Znowu świetnie prezentował się Wojciech Szczęsny. Mistrzowie świata próbowali z dystansu i z bliska, ale Szczęsny był zawsze tam, gdzie powinien. Najgroźniej było po złym zagraniu Przemysława Frankowskiego, kiedy podawał Ousmane Dembele, a Olivier Giroud z kilku metrów nie potrafił skierować piłki do siatki. Z czasem Polacy pokazali, że potrafią przejąc inicjatywę na boisku. To nasza drużyna grała atak pozycyjny, a rywale czekali na okazję do kontry. W pewnym momencie to biało-czerwoni byli tym zespołem, który dłużej utrzymywał się przy piłce. Były sytuacje, że zakotłowało się w polu karnym, ale najbliżej szczęścia nasi piłkarze byli w 37 minucie spotkania. Strzelał Piotr Zieliński, ale świetnie obronił Hugo Lloris, a z a chwilę po dobitce piłkę wybił sprzed linii bramkowej jeden z obrońców. To była naprawdę znakomita okazja, aby sensacyjnie objąć prowadzenie. Wcześniej niecelny strzał z dystansu oddał Robert Lewandowski. Polacy bardzo dobrze grali w defensywie, ale jeden błąd okazał się bardzo kosztowny. Tuż przed przerwą świetnym podaniem w pole karne popisał się Kylian Mbappe, a Giroud uciekł Jakubowi Kiwiorowi i strzałem w długi róg nie dał żadnych szans Szczęsnemu.