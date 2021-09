Polska - Belgia 17.09.2021 r. Byliście na meczu piłkarek nożnych w Gdańsku? Emocji nie brakowało. Znajdźcie się na zdjęciach GALERIA Paweł Stankiewicz

Polska - Belgia. Polska zremisowała z Belgią 1:1 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk na otwarcie eliminacji mistrzostw świata 2023 w piłce nożnej kobiet. Mecz obejrzało 8011 kibiców, a to nowy rekord frekwencji na meczu piłkarskiej reprezentacji kobiet w Polsce. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Polski z Belgią. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie się na zdjęciach w galerii.