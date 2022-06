Polska - Belgia 14.06.2022 r. Biało-czerwoni przegrali z "Czerwonymi Diabłami" w Lidze Narodów. Zabrakło pomysłu i jakości ZDJĘCIA

Polska chciała zrewanżować się reprezentacji Belgii za klęskę w Brukseli 1:6. Trener Czesław Michniewicz szukał sposobu nie zdecydował się na tak otwartą grę, jak w poprzednim spotkaniu. Biało-czerwoni zagrali wyżej ustawioną defensywą, a to powodowało, że podania za linię obrony siały popłoch w szeregach obronnych naszej reprezentacji. Zwłaszcza że zabrakło Jana Bednarka, a Mateusz Wieteska pokazał, że nie dorósł do gry w drużynie narodowej.

W pierwszej połowie na boisku była tylko jedna drużyna. Biało-czerwoni nie mieli pomysłu i wyraźnie się męczyli. Robert Lewandowski z pewnością w czerwcu nie jest w swojej najwyższej formie i to było widoczne. Belgowie w pełni kontrolowali wydarzenia na boisku, ale strzelili tylko jednego gola. Michy Batshuayi posłał futbolówkę głową do siatki, a pilnujący go Wieteska z podziwem przyglądał się, jak Belg wykańcza dośrodkowanie. Goście zdobyli jeszcze jednego gola, ale Eden Hazard był na pozycji spalonej. Rywale grali z pierwszej piłki, z polotem i doskonale wiedzieli, co chcą zrobić na boisku. A Polacy? Nawet stworzyli dwie sytuacje, z których powinni strzelić przynajmniej jednego gola. Najpierw kapitalnym długim podaniem popisał się Matty Cash, ale Sebastian Szymański po wyjściu na czystą pozycję strzelił wysoko nad bramką. Z kolei tuż przed przerwą Lewandowski bardzo przytomnie zagrał piłkę do Nicoli Zalewskiego, a ten miał sporo czasu, przymierzył w kierunku długiego słupka i pomylił się dosłownie o centymetry.