POLSKA - ALBANIA 4:1. Memy po meczu nie zawodzą! Polska męczyła się z Albanią, ale wygrała dzięki Robertowi Lewandowskiemu

NOWE W Sopocie płatne parkowanie 2 godziny dłużej. Opozycja - gorzej niż w Barcelonie. Prezydent nie zna sopockich stawek

Rada miasta wydłużyła płatne parkowanie do 22:00. Magistrat twierdzi że to na życzenie mieszkańców centrum, którzy nie mogą zaparkować gdy wracają z pracy. Opozycja mówi, że to drakońskie rozwiązanie nieznane na świecie. Prezydent Jacek Karnowski świetnie zna sytuację parkingową w Barcelonie, za to sądził, że w jego mieście parkuje się dwa razy taniej, niż w rzeczywistości.