Północna Italia - narciarska arkadia dla małych i dużych Krzysztof Maria Załuski

Słońce, śnieg, zapierające dech widoki… Do tego dziewicza przyroda i alpejskie przysmaki. To tu - od masywu Mont Blanc, przez Dolomity, po Alpy Julijskie - piętrzą się jedne z najpiękniejszych na świecie górskich szczytów. Tu, na miłośników nart i snowboardingu, czeka prawie 6000 km tras. Każdy, kto choć raz trafił zimą we włoskie Alpy, do końca życia będzie pamiętał to jedyne w swoim rodzaju uczucie szybowania na deskach w miękkim, skrzącym się w promieniach słońca, puchu. Zapamięta też niezwykłą ciszę i wiatr, szczypiący w rozgrzane promieniami słońca policzki… Może więc warto zbliżające się ferie spędzić z rodziną właśnie tutaj?