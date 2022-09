Polityka wokół wypłat. Sprawa wysokości wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych spółek kontrolowanych przez państwo

Pensje zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa niższe o połowę? Chce tego PSL i Porozumienie, ale... Przed kilkoma dniami w Sejmie złożony został projekt zmiany ustawy, regulującej wysokość wynagrodzeń w państwowych spółkach. Według projektu ludowców, który popierają także posłowie Porozumienia, w 2023 roku wynagrodzenie członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa byłyby obniżone o połowę. Jak wskazał w rozmowie z portalem i.pl mecenas Radosław Kwaśnicki projekt ustawy może być sprzeczny z ustawą zasadniczą, o czym świadczyć ma m.in. uzasadnienie projektu.

- Uzasadnienie zawiera zadziwiające twierdzenia jakoby, cytuję, spółki Skarbu Państwa oraz ich zarządy i rady nadzorcze były wybierane przez partię polityczną - mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, senior partner w kancelarii RKKW w rozmowie z i.pl. - To jest błąd logiczny. Partia polityczna nie posiada uprawnień ani do kreowania spółek, ani do powoływania składów ciał zarządczych i nadzorczych. Przypomnę, że, co do zasady, zarządy są powoływane przez rady nadzorcze, a rady nadzorcze powoływane są przez akcjonariuszy albo przez wspólników.