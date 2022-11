Polisy komunikacyjne gwiazd piłki. Polscy piłkarze jeżdżą ekskluzywnymi autami, których wartość przekracza często milion złotych

Być jak Robert Lewandowski

Zarobki oraz kontrakty sponsorskie pozwalają piłkarzom cieszyć się luksusowymi samochodami. Są to zarówno auta prywatne, jak i te przekazane do użytkowania przez kluby, w których aktualnie występują. Dzieje się tak w przypadku Roberta Lewandowskiego i jego Cupra Formentor VZ5 wartej ok. 340 tys. zł.

Jeżeli nie występujemy w FC Barcelona i kupimy taki model z rocznika 2022 , za pakiet obejmujący OC/AC/NNW i assistance zapłacimy od 8,5 tys. zł rocznie.

W garażu Roberta Lewandowskiego są jeszcze inne ekskluzywne marki jak np. Bentley Continental GT czy Porsche 911 Speedster, których ceny w salonach rozpoczynają się od miliona złotych. Sprawia to, że są nieosiągalne dla większości kierowców, a ich ubezpieczenie jest droższe niż cena wielu kilkuletnich samochodów.

