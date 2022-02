Policja zatrzymała pijanego rowerzystę w gminie Krokowa. Dwukrotnie, tego samego dnia Magdalena Gębka-Scuffins

Ile kosztuje jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości? O tym przekona się 41-latek, wobec którego policjanci z gminy Krokowa zastosowali wniosek o ukaranie do sądu. Według obowiązujących przepisów jazda rowerem w stanie nietrzeźwości zagrożona jest mandatem w wysokości 2500 zł, ale temu rowerzyście grozi grzywna nawet do 30 tys. zł. Czym sobie na to zasłużył?