Polboat Yachting Festival 2022. Święto polskiego przemysłu jachtowego i przepiękne jachty wkrótce w Gdyni!

Już w przyszłym tygodniu od czwartku 21 lipca do niedzieli 24 lipca w gdyńskiej Marina Yacht Park, należącej do Grupy PHN, odbędzie się POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2022 - największa wystawa jachtów na wodzie w Polsce. To wyjątkowa okazja do poznania aktualnej oferty polskich producentów i dystrybutorów oraz prezentacji walorów jednostek pływających w ich naturalnym środowisku - na wodzie.

W tym roku odwiedzający Wystawę jachtową będą mogli obejrzeć blisko 100 jednostek pływających. Zapowiedzianych jest kilkanaście premier. Miłośników jachtów żaglowych na pewno ucieszy fakt, że do wcześniej zgłoszonych czterech modeli Hanse, jachtów Dehler, Maxus i Jacht2020, dołączyły dwa jachty żaglowe Bavaria oraz aż pięć jednostek Viko Yachts.

Największą grupę stanowić będą jednostki z napędem motorowym. Katamaran Sunreef, luksusowe jednostki Galeon Yachts, Cobrey, Vulcan Yachts, równie znane znane na całym świecie łodzie Parker Poland, Balt Yacht, Northman i oczywiście specjalność polskiego przemysłu jachtowego, czyli jednostki do 10 m z silnikami zaburtowymi, wśród których jest wiele produktów młodych, niezwykle ciekawych stoczni - Mongird Yachts, Futuro Boats, Nautic Yachts, Lamdo Yachts czy VTS Boats. W tej grupie będą również zagraniczne marki łodzi - Windy, Flipper, Nimbus, Malibu, Alfastreet, Bayliner, Rand czy Saxdor (z których większość produkowana jest w polskich stoczniach). Całość dopełnią houseboaty La Mare i Nomadream, skutery Sea Doo oraz rib ze stoczni Sportis.