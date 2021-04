Poland Business Run 2021. Od 11 maja zapisy do największej w Polsce charytatywnej sztafety biznesowej

– Wszyscy chcielibyśmy móc spotkać się już na żywo , ale na razie nie jest to możliwe, priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo i zdrowie uczestników – mówi Marta Hernik , dyrektor Fundacji Poland Business Run. – Warto pamiętać, że wirtualna forma sztafety stanowi okazję do integracji między oddziałami firmy: można zaprosić do udziału współpracowników z innych miast czy krajów, zorganizować wirtualną firmową strefę kibica, a przede wszystkim pokazać, że mimo sytuacji firma dba o aktywizację pracowników i jest społecznie zaangażowana.

Bieg Poland Business Run pomaga „stawać na nogi” od dziesięciu lat, a inicjatywa narodziła się w Krakowie. W ten sposób udało się wesprzeć już 600 osób z niepełnosprawnościami. Pomysł ewoluował z był skutecznie rozpowszechniany w kolejnych miastach w Polsce. W 2019 roku biegacze pokonywali też górski szlak w Szczyrku. Ten intensywny rozwój w 2020 roku został wstrzymany przez pandemię covid-19. To wymagało dostosowania się do nowych warunków, więc Poland Business Run zmienił tylko formułę na wirtualną.

Rafał stoczył trudną walkę z tętniakiem mózgu, teraz zmaga się z jego skutkami – połowicznym niedowładem. Czterdziestoczterolatek wywalczył już powrót „na nogi”. Chodzi, choć wciąż potrzebuje fizjoterapii, by robić to sprawniej. Specjalistycznej rehabilitacji i dużo pracy wymaga również jego prawa ręka, ale Rafał nie traci nadziei, że także w niej powoli będzie odzyskiwać sprawność i jeszcze kiedyś poprowadzi samochód.

– Czego życzymy sobie z okazji 10. urodzin? Zdrowia i zaangażowania naszych biegaczy, wsparcia i wiary sponsorów oraz partnerów. Marzy nam się też, by na te 10. urodziny udało się pomóc 100 osobom, ale do tego potrzebujemy wsparcia was wszystkich. Dlatego serdecznie zapraszamy, dołączcie do nas w tym roku! – zachęca Agnieszka Pleti, prezes fundacji. – Obiecujemy napawać optymizmem i dobrą energią!

Gdańsk Business Run 2018