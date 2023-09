Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza

Trzy razy tego dnia w Żukowie zabrzmiały strażackie syreny. Po raz pierwszy w miejscu wypadku, po raz drugi przy remizie OSP Żukowo, trzeci sygnał słychać zaś było w całej miejscowości - to wtedy druhów składano do grobów.

Msza za poległych w akcji strażaków odbyła się w kościele Miłosierdzia Bożego w Żukowie . Poprowadził ją biskup Wiesław Szlachetka . Na życzenie samej OSP Żukowo media nie rejestrowały uroczystości pogrzebowych wewnątrz świątyni. Miał to być czas dla przyjaciół, rodziny. Wielu z nich do dziś z trudem godzi się ze smutnym faktem odejścia dwójki młodych druhów.

Smutna uroczystość w środę 20 września w Żukowie. Rodzina, przyjaciele, liczni mieszkańcy oraz delegacje ochotniczych straży pożarnych z całego regionu - wszyscy zebrali się, by ostatni raz pożegnać druhnę Karolinę Dargacz i druha Łukasza Dargacza , tragicznie zmarłych w piątkowym wypadku.

Praktycznie całe Żukowo uczestniczyło w uroczystościach. Czy to na placu przed kościołem, czy na trasie przemarszu - ludzie wychodzili z domów, z pracy stając na chwilę w ciszy. Uczniowie szkół wyszli przed placówki, na baczność przyglądając się konduktowi żałobnemu. Nawet po uroczystościach wielu szło do domów w ciszy - smutnych, wciąż niedowierzających, że taka tragedia mogła się zdarzyć w ich mieście.

Najtragiczniejszy dzień w historii jednostki OSP Żukowo

Do akcji zadysponowano m.in. zastęp strażaków z OSP Żukowo. Piątka druhów, jadąca udzielić pomocy poszkodowanym, sama uległa wypadkowi.

W całej Polsce zawyły strażackie syreny, by uczcić pamięć tragicznie zmarłych druhów z OSP w Żukowie. Do hołdu pod tutejszą remizą włączyli się też policjanci, ratownicy medyczni, a nawet sami…

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strażacy jechali do wypadku śmiertelnego w Małkowie. Najprawdopodobniej kierowca wozu, jadąc w Żukowie, chciał ominąć wysepkę i najechał na naczepę samochodu ciężarowego. Wynikiem tego było przewrócenie się pojazdu, którym przemieszczało się pięciu strażaków - informuje asp. Karolina Jędrzejczak, p.o. oficera prasowego KPP w Kartuzach.

Wieść o tragedii szybko obiegła cały kraj, ale to samo Żukowo najbardziej odczuło jej efekty. Wielu mieszkańców regularnie widywało tragicznie zmarłych. Podczas licznych akcji, czy po prostu, w życiu codziennym. Sama OSP w Żukowie nazwała 15 września "najtragiczniejszym dniem w historii jednostki".

Śmierć w wypadku poniosły dwie osoby: 21-letnia Karolina Dargacz i 24-letni Łukasz Dargacz . Do szpitala przewieziono kolejnych dwóch uczestników zdarzenia, w tym kierowcę wozu strażackiego. Jeden z druhów nie wymagał hospitalizacji.

- Składam wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinom i Bliskim Strażaków Ochotników z OSP Żukowo, którzy zginęli dziś w tragicznym wypadku, na służbie, w drodze by nieść pomoc. Łączę się w bólu z całą strażacką społecznością - Druhami OSP i Strażakami PSP, którzy każdego dnia, o każdej porze służą „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” i chronią nas z narażeniem własnego życia - pisał w dniu wypadku prezydent.

Zmarli strażacy z Żukowa: Byli pełni oddania i energii

Poza służbą była zaangażowana w życie Kościoła, gdzie udzielała się w noszeniu feretronów podczas pielgrzymek, a także brała czynny udział w ich organizacji. Studiowała na Politechnice Gdańskiej. Występowała też w Gdyńskim Teatrze Waldi. Cyklicznie brała udział w konkursach recytatorskich, w których zdobywała nagrody i wyróżnienia, a także osiągała bardzo dobre wyniki w nauce.

Łukasz Dargacz urodził się 8 czerwca 1999 r. w Kartuzach. Również od urodzenia mieszkał w Żukowie. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej został przyjęty 4 maja 2011 r. Pełnoprawnym członkiem czynnym OSP w Zukowie stał się w czerwcu 2017 r. Ukończył kurs podstawowy oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Łukasz pochodził z rodziny ze strażackimi tradycjami - jego ojciec, bracia, siostry, oraz wujkowie są strażakami, którzy od dekad służą w OSP. Żukowska jednostka opisuje Łukasza jako niezwykle zaangażowanego w działalność stowarzyszenia. Brał czynny udział we wszystkich wydarzeniach i działaniach od momentu wstąpienia do MDP, a następnie jako członek czynny. Przez te kilka lat swojej służby brał udział w kilkuset zdarzeniach. Był jednym z druhów, którzy najczęściej stawiali się na alarm do strażnicy, aby nieść pomoc bliźniemu w potrzebie.