Pogorzelcy z gminy Bytów proszą o pomoc. Poszkodowane w pożarze są dwie rodziny, więc zrzutki też są dwie

Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, dom nie nadaje się do zamieszkania. Trzeba go odbudować. Na to jednak potrzebne są pieniądze. W sumie aż 300 tys. zł, choć straty wstępnie oszacowane zostały na pół miliona złotych.

Dlatego też przyjaciele uruchomili zbiórkę pieniędzy dla obu rodzin - dla czteroosobowej (pań Małgorzaty, Elżbiety i Michaliny oraz pana Bogdana) jest TUTAJ, a dla dwuosobowej (pani Zofii i pana Tomasza) TUTAJ. Pierwsza z rodzin zbiera 200 tys. zł, a druga 100 tys. zł.

Jak wyjaśniają organizatorzy zbiórek, najpierw trzeba odbudować dach. Potem dopiero można myśleć o wysuszeniu ścian, stropów i odbudowie poddasza.