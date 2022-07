Pogoń Szczecin - Broendby IF NA ŻYWO 21.07.2022 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja Paweł Stankiewicz

Pogoń Szczecin - Broendby IF NA ŻYWO Pogoń Szczecin zagra w czwartek (21.07.2022) u siebie z Broendby IF w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin - Broendby IF w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!