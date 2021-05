Podziemne pojemniki na śmieci w Wejherowie. Pilotażowy program

Gniazda z podziemnymi pojemnikami znajdują się: 4 - przy ul. Wałowej, oraz po 1 przy – Północnej, ul. Sportowej (koło cmentarza), ul. Reformatów i ul. Dąbrowskiego. W każdym z tych gniazd znajduje się pięć pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów takich frakcji jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, BIO, odpady zmieszane.

- Postanowiliśmy zainwestować w nowoczesne zbiorniki podziemne - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Chcieliśmy w ten sposób uwolnić podwórka i dać do dyspozycji mieszkańcom, żeby mogli je zagospodarować w dowolny sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o zieleń. Poza tym niektóre nieruchomości w ogóle nie były dostosowane do tego, żeby wybudować tam wiatę z dogodnym dostępem do zbiórki i wywozu odpadów, a ustawianie w centrum miasta zbiorczych kontenerów z odpadami miało zbyt wiele wad m.in. odór i wątpliwą estetykę.