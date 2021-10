Podwyżki cen nawozów niezależne od producentów. W porównaniu do ubiegłego roku, skoczyły o 100 procent, w ostatnich dniach jeszcze podrożały

Podwyżki cen nawozów niezależne od producentów

Sytuacja na rynku jest bardzo trudna. Ceny nawozów w porównaniu do zeszłego roku skoczyły o 100 procent, a w ciągu ostatnich dni jeszcze podrożały. Dyskusje o cenach nawozów zmierzają chwilami w stronę emocjonalnych wystąpień przedstawicieli rolniczych organizacji. Producenci rolni podkreślają, że za często używaną przez polskich producentów polifoskę rolnicy płacą 2500-2600 zł za tonę, rok temu było to około tysiąca złotych. To budzi ich niepokój i może przełożyć się na rosnące ceny żywności.

Niestety, czynniki mające wpływ na ceny nawozów niezmiennie kształtują przede wszystkim ceny gazu ziemnego, który stanowi aż do 70% kosztów produkcji, szczególnie nawozów azotowych.