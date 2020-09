Pocztówka z Trójmiasta, czyli Stocznia Gdańska widziana oczami internautów. Jak wygląda w obiektywie instagramowiczów? Sprawdź!

Co roku odwiedzają ją tysiące turystów (i nie tylko). Przyciąga ich urbanistyczna przestrzeń, wszechobecne żurawie i kontenery, a także przestrzeń gastronomiczno-rozrywkowa. Mowa oczywiście o Stoczni Gdańskiej, a właściwie Stoczni Gdańsk. Niektórzy odwiedzają to miejsce, aby nieco cofnąć się w czasie, inni - żeby coś przekąsić, a jeszcze inni - żeby uwiecznić je na fotografiach. Co do tych ostatnich - niektóre ujęcia potrafią zaprzeć dech w piersiach! Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda stocznia w Gdańsku okiem użytkowników Instagrama. Jak wyglądają słynne gdańskie kontenery i żurawie w obiektywach internautów? Zobaczcie!