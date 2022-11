Po wakacjach w Stegnie. Seria włamań do domków letniskowych. Stracili sprzęt na ponad 16 tysięcy. Policja ujęła sprawcę | ZDJĘCIA

Od sierpnia 2022 roku na terenie Mierzei Wiślanej trwał proceder licznych kradzieży z włamaniem do domków letniskowych i ośrodków wypoczynkowych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni ustalili sprawców włamań.

Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali 34-latka, który włamał się do domków letniskowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Stegnie. Policjanci ustalili i zatrzymali również dwóch kolejnych mężczyzn: 36-latka oraz 40-latka, którzy brali udział w przestępstwie.

Włamywacze między innymi wybierali ośrodki wypoczynkowe, do których włamywali się, skąd zabierali klucze do domków letniskowych i za ich pomocą dostawali się do środka.

Ich łupem padały przedmioty codziennego użytku. Były to m.in. telewizory, płyty elektryczne, lodówki. Wartość poniesionych strat oszacowano na h.