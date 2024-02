Po raz pierwszy w Stężycy odbyło się Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym Maciej Krajewski

Do Stężycy w weekend zjechali mistrzowie tenisa stołowego z całego kraju. Na tutejszej hali widowiskowo-sportowej odbyło się 6. Grand Prix Polski Weteranów. Dla gminy był to debiut, jeśli chodzi o organizację takich zawodów, ale ciepłe przyjęcie przez graczy i sędziów może przyczynić się do tego, że rozgrywki na dobre zagoszczą właśnie tu.