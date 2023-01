Po raz drugi wiosłowali dla WOŚP! Zawody smoczych łodzi na basenie w Człuchowie przyniosły wiele sportowych emocji

Wiosłujemy dla WOŚP - Człuchów

Akcja "Wiosłujemy dla WOŚP" odbyła się już po raz drugi, skupiając miłośników sportów wodnych i drużynowej rywalizacji. Do zmagań przystąpiło 14 drużyn. Niektóre z nich znamy z zeszłorocznej edycji imprezy, inne postanowiły spróbować swoich sił po raz pierwszy.

Zawody smoczych łodzi na basenie to nowatorski sposób na wykorzystanie łodzi poza sezonem! To także coraz bardziej popularny sport - zwłaszcza w naszym kraju. W wariancie stosowanym podczas człuchowskich zawodów czteroosobowe drużyny siadają w łodzi plecami do siebie i na dźwięk gwizdka wiosłują, by przeciągnąć łódź w swoją stronę o umówiony dystans. Czasami walka jest tak zawzięta, że łódź się wywraca, a cała osada ląduje w wodzie!