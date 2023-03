Po latach pracy zmieniono im umowy, które je degradują! Opiekunki medyczne szpitala w Kościerzynie są zdruzgotane. Co z podwyżkami?

- Szpital nie ma pieniędzy na podwyżki, które miały do nas trafić w lipcu i zastosował takie rozwiązanie - dodaje opiekunka medyczna. - Tłumaczono nam, że to po to, aby nikogo nie zwalniać. Jednak w tej samej grupie co my są też pracownicy sterylizacji i sekretarki medyczne. Tymczasem tylko opiekunkom medycznym zmieniono umowy. Zarabiamy ok. 4700 zł brutto, a mogłybyśmy od lipca otrzymywać ok. 5400 zł brutto. To była dla nas naprawdę spora kwota, tymczasem teraz nie mamy na to szans.