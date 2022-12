PlusLiga. Źle zaczęli, ale potem poprawili swoją grę. Trefl Gdańsk pokonał drużynę Ślepska Suwałki

Trefl Gdańsk - Ślepsk Malow Suwałki 22.12.2022

Siatkarze trenera Igora Juricicia nie mieli dobrych wspomnień z pierwszej konfrontacji ze Ślepskiem w Suwałkach. 6 października Trefl przegrał na wyjeździe 1:3, ale przede wszystkim stracił Piotra Orczyka, który nabawił się poważnej kontuzji kolana. Po dwóch i pół miesiącach nadarzyła się okazja do rehabilitacji przed własną publicznością.

I tym razem nie obyło się jednak bez komplikacji. W czwartek, 22 grudnia 2022 roku z powodu choroby wypadł ze składu środkowy Patryk Niemiec. Natomiast z uwagi na drobne problemy mięśniowe Jakub Czerwiński był przygotowany do gry na pozycji libero, a Dawid Pruszkowski jako przyjmujący.

Tak jak w 2. kolejce, tak i teraz, za zdobywanie punktów w ekipie gości wzięli się Bartosz Filipiak (znany z gry w Treflu w sezonie 2019/2020) oraz Serb Miran Kujundžić. Trefl miał więcej rozwiązań do zaoferowania w ataku, przez co mógł częściej zaskakiwać przyjezdnych. Tyle, że to siatkarze z Suwałk wyszli na prowadzenie po pierwszej odsłonie.