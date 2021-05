PlusLiga. Trener Michał Winiarski przedłużył kontrakt z Treflem Gdańsk do końca rozgrywek 2023/2024

Michał Winiarski bardzo dobrze odnajduje się w roli trenera Trefla Gdańsk. Kibiców gdańskich "lwów" powinien więc ucieszyć fakt, że 38-letni szkoleniowiec związał się z klubem nową, trzyletnią umową. To gwarancja, że w najbliższym czasie uda się nad Bałtyk ściągnąć perspektywicznych siatkarzy, zainteresowanych współpracą z mistrzem świata z 2014 roku.

Michał Winiarski przedłużył kontrakt z Treflem Gdańsk Michał Winiarski z Treflem Gdańsk związał się przed sezonem 2019/2020, rozpoczynając pracę pierwszego szkoleniowca. Wcześniej przez dwa lata był asystentem Roberto Piazzy w PGE Skrze Bełchatów, ale to w Gdańsku obdarzono go zaufaniem i zadebiutował w roli pierwszego trenera. Debiutancki sezon 2019/2020, przerwany przez pandemię, „gdańskie lwy” zakończyły na piątym miejscu w tabeli, a w trakcie rozgrywek wywalczyły także awans do finałowego turnieju Pucharu Polski, który ostatecznie się nie odbył ze względu na warunki epidemiologiczne. W sezonie 2020/2021 gdańszczanie po rundzie zasadniczej znajdowali się na trzecim miejscu w tabeli PlusLigi oraz ponownie zameldowali się w Final Four walki o krajowe trofeum. W play-offach byli bardzo blisko awansu do najlepszej czwórki, jednak ostatecznie w strefie medalowej znalazł się ich rywal – Verva Warszawa.

Winiarski w Gdańsku zbudował drużynę, bazując na świetnej atmosferze. Zawodnicy odwdzięczali się za to walecznością i dobrymi wynikami sportowymi. Trefl zawstydzał niejednokrotnie w mocnej Pluslidze drużyny, których budżety były kilkakrotnie wyższe. - Bardzo się cieszę, że dalej będę mógł kontynuować to, co udało nam się stworzyć w Gdańsku do tej pory. Z niektórymi z zawodników w rozgrywkach 2021/2022 będę pracował już trzeci sezon. Odkąd dołączyłem do Trefla czuję się tutaj świetnie, klimat, który panuje w Trójmieście sprawia, że żyje się tutaj po prostu znakomicie. Sam klub jest z kolei świetnie poukładany i choć może nie ma tak wysokiego budżetu, jak czołowe polskie marki, we wszystkich innych aspektach funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami. Praca tutaj jest więc dla mnie zarówno przyjemnością, jak i dużym wyzwaniem. Mam nadzieję, że długofalowe działania będą nam z roku na rok dostarczać coraz więcej powodów do radości – mówi Michał Winiarski.

Michał Winiarski będzie więc drugim trenerem po Andrei Anastasim, który zespół Trefla prowadzi przez co najmniej pięć lat. Były mistrz świata początkowo podpisał w Gdańsku dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o rok. Teraz jednak związał się z klubem nową, trzyletnią umową. - Przede wszystkim bardzo się cieszę, że Michał zostaje w Gdańsku. Pamiętam, że w trakcie debiutanckiego sezonu Michała w roli pierwszego trenera wiele osób mówiło mi, że nasze decyzje, zaufanie, którym obdarzyliśmy Michała to niczym wygrana losu na loterii. Cieszę się, że po dwóch latach, podczas których przeżywaliśmy wspaniałe sportowe emocje i byliśmy w czołówce ligowej stawki nadal będziemy kontynuować tę drogę rozpoczętą przed sezonem 2019/2020. Po Andrei Anastasim Michał to kolejny trener, z którym budujemy drużynę długofalowo, co w mojej ocenie ma same zalety. Ostatnio w jednej z rozmów trener powiedział, że ten klub ma duszę. Cieszę się, że mamy szkoleniowca, który idealnie wpisał się w filozofię Trefla Gdańsk i tę duszę także tworzy. Atmosfera, którą Michał potrafi wykreować w drużynie, team spirit, który widać na boisku i który przekłada się na wyniki są doceniane w całej siatkarskiej Polsce. Wierzę, że przed nami kolejne bardzo dobre sezony – mówi Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.

W sezonie 2021/2022 najbliższymi współpracownikami Michała Winiarskiego będą niezmiennie drugi trener Roberto Rotari, dla którego także będzie to trzeci sezon w stolicy Pomorza, trener przygotowania fizycznego Wojciech Bańbuła, który rozpocznie czwarty rok w Gdańsku, statystyk Dominik Posmyk, który razem z trenerem Winiarskim przeniósł się do Trójmiasta przed rozgrywkami 2019/2020 z Bełchatowa oraz fizjoterapeuta Piotr Ślugajski, dla którego będzie to już dziewiąty sezon w Treflu Gdańsk.

Ważne kontrakty na kolejne rozgrywki mają rozgrywający Łukasz Kozub, libero Maciej Olenderek, środkowy bloku Bartłomiej Mordyl, środkowy Karol Urbanowicz oraz przyjmujący Mateusz Mika, który zapewnienie o miejscu w składzie na następny sezon otrzymał w trakcie sezonu 2020/2021.