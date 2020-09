PlusLiga 2020/2021. Trefl Gdańsk zyskał dodatkowy tydzień, dzięki przełożeniu meczu z Asseco Resovią Rzeszów

Trefl Gdańsk w PlusLidze 2020/2021

Siatkarze Trefla Gdańsk od 24 lipca musieli zawiesić okres przygotowawczy do rozgrywek, ponieważ u 13 zawodników oraz trzech członków sztabu szkoleniowego wykryto zakażenie koronawirusem. Większość sportowców wróciła do treningów dopiero 26 sierpnia, a najpóźniej izolację domową zakończyli jeden z rozgrywających oraz jeden z młodych środkowych – do zespołu dołączyli dopiero z początkiem września. W związku z tym Trefl wnioskował do Polskiej Ligi Siatkówki oraz Asseco Resovii Rzeszów i Cerradu Enei Czarnych Radom o przełożenie dwóch pierwszych kolejek nowego sezonu PlusLigi. Uzasadniał to troską o zdrowie zawodników, którzy w krótkim czasie musieli nadrabiać zaległości treningowe.

– Najważniejsze jest, by tak dozować wszystkie treningi i obciążenia fizyczne, by nie zrobić zawodnikom krzywdy. Tak, by mogli przejść chociażby pięciotygodniowy okres przygotowawczy po którym nikt nie będzie narażony na kontuzje w tak dużym stopniu, w jakim byłby po trzech tygodniach treningów – mówił w ostatnim tygodniu sierpnia Michał Winiarski, szkoleniowiec Trefla.