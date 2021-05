Plejada gwiazd zagra 150 metrów nad ziemią w Gdańsku! Cykl koncertów „Olivia Stars” otworzy w czerwcu 2021 r. Krzysztof Zalewski

– Do Trójmiasta przyjechałem w 1989 roku – wspomina Arkadiusz Stolarski, właściciel agencji Live , znanej m.in. z produkcji koncertów Męskie Granie . – Dla mnie było ono zawsze swego rodzaju muzycznym oknem na świat, bo wiele osób miało marynarzy w swoich rodzinach. Z całego świata przywozili oni różną muzykę, dlatego Trójmiasto było pod względem muzycznym bardzo różnorodne – od nowej fali po punk rocka. Tutaj powstała również scena yassowa. To wszystko przyświecało nam przy organizacji tego wydarzenia.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby był to niezapomniany wieczór – mówi Gabi Drzewiecka, dziennikarka muzyczna . – Bilet to przepustka do niesamowitych doznań, które poruszą wszelkie zmysły.

– Jako częsty gość restauracji, mogę zagwarantować, że kolacja będzie ucztą dla nawet najbardziej wymagających podniebień – podkreśla. – Jako dziennikarka muzyczna gwarantuję, że Krzysztof Zalewski w akompaniamencie orkiestry to doznanie, które u wielu wywoła ciarki na ciele, a u wszystkich pozostawi wspomnienia, których opowiadanie będzie zaczynało się od słów „Nie uwierzysz, jak niesamowicie to brzmiało...”.

Organizatorzy zaplanowali dla gości pełne doznań wieczory, które wypełni nie tylko muzyka. Do dyspozycji melomanów będą wszystkie trzy najwyższe piętra Olivii Star , w których odbędą się zarówno część gastronomiczna, poprzedzająca koncert gwiazdy wieczoru, jak również poczęstunek po koncercie w restauracjach Arco by Paco Pérez , Treinta y Tres oraz Vidokówka na wysokości 140 metrów nad ziemią.

– Do dyspozycji gości będzie zarówno taras widokowy na 32. piętrze Olivii Star , jak i dwie restauracje na 33. p.: Arco by Paco Pérez oraz Treinta y Tres , serwujące unikalną kuchnię śródziemnomorską, przygotowywaną przez zespół jednego z najbardziej utytułowanych mistrzów kuchni fine dining, zdobywcy 5* przewodnika Michelin Paco Péreza – zapowiada Krzysztof Dembek, z Olivia Star Top . – To właśnie dania przygotowane przez niego będą dopełnieniem wieczoru, a znajdą się wśród nich selekcja kawiorów, świeże ostrygi i szampan .

Dodatkową atrakcją wieczoru będzie również możliwość wstępu do nowej, wciąż przygotowywanej do otwarcia przestrzeni Olivii Star – Olivia Garden , egzotycznego ogrodu, wypełnionego tysiącami roślin, reprezentujących ponad 150 różnych gatunków.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że „Olivia Stars” to wydarzenie, które realizowane jest w budynkach uznanych za najbezpieczniejsze na świecie. Ostatnio Olivia Business Centre uzyskała maksymalną ocenę w wyjątkowo restrykcyjnej certyfikacji Well, prowadzonej przez International Well Building Institute (IWBI) z Nowego Jorku. Tak wysokie noty zostały przyznane za wyjątkową troskę o zdrowie i samopoczucie osób przebywających na terenie Olivii. Co ważne, wydarzenie odbędzie się na trzech najwyższych kondygnacjach budynku, zapewniających ponad 2 000 m2 przestrzeni.