Plażowicze na Pomorzu w obiektywie Google Street View! Urlopowicze przyłapani na wypoczynku nad Bałtykiem Sandra Janikowska

POMORSKIE PLAŻE W OBIEKTYWIE GOOGLE STREET VIEW. Jak odpoczywa się nad morzem? Przed kamerą Google Street View mało co jest w stanie się ukryć. To właśnie dzięki tej aplikacji możemy zobaczyć, co dzieje się na miejskich i wiejskich ulicach, ale to nie wszystko! Za pomocą tej aplikacji można udać się w daleką podróż w najdalsze zakamarki świata, ale także sprawdzić co słychać na naszych regionalnych piaskach. Byliście ostatnio na urlopie nad Bałtykiem? Bez problemu możecie sprawdzić, czy jesteście na którymś z ujęć obecnych w Google Street View! Wystarczy tylko kliknąć w naszą galerię! Poszukujcie siebie na zdjęciach!