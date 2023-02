Plac zabaw nad Nogatem w Malborku powstanie przed majówką? Wyposażenie już czeka, ale wykonawca trochę utonął w błocie

Plac zabaw nad Nogatem w Malborku powstanie przed majówką?

Urzędnicy mają cały czas oko na to, co dzieje się na powstającym placu zabaw nad Nogatem w Malborku. Miejsce obserwują też spacerowicze, bo widać go z bulwaru i ul. Parkowej, i… są trochę sceptyczni. Czasu coraz mniej, więc nic dziwnego, że zastanawiają, się, czy firma, która wygrała przetarg, da radę zakończyć wszystkie prace przed majówką.