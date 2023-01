Plac z "czołgiem" w Malborku przejdzie metamorfozę? Oferty od firm w drugim przetargu nastrajają optymistycznie

Zainstalowane zostaną również latarnie ledowe oraz kamery miejskiego monitoringu, by Straż Miejska czuwała przez całą dobę nad odnowioną wspólną przestrzenią.

W pierwszym przetargu w 2022 roku wpłynęły dwie oferty i były zdecydowanie za drogie - 3,6 mln zł oraz 3,7 mln zł w stosunku do 1 mln zł, które miasto planowało wydać na ten cel. Burmistrz wtedy unieważnił postępowanie. Tym razem - w drugim przetargu - wiele wskazuje na to, że wykonawca zostanie wyłoniony. Co prawda, przed otwarciem ofert, które nastąpiło w czwartek przed południem (19 stycznia 2023 r.), magistrat ponownie podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 mln zł, ale w rzeczywistości jest w stanie wydać więcej.