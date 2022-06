PKO Ekstraklasa podzieliła 240 mln złotych pomiędzy klubami. Ile zarobiła Lechia Gdańsk? Które kluby otrzymały najwięcej?

Podział pieniędzy za sezon 2021/2022 w PKO Ekstraklasie

Prawie 5,9 miliona złotych to kwota stała, która przelewana jest każdemu klubowi występującemu w PKO Ekstraklasie w sezonie 2021/2022. Oznacza to, że tyle dostanie mistrz Polski, czyli Lech Poznań, ale także najsłabszy w stawce Górnik Łęczna. Pozostałe sumy przekazywane przez spółkę Ekstraklasa są jednak zmienne. Na wysokość przelewu wpływ ma przede wszystkim wynik sportowy, ranking historyczny oraz Pro Junior System, czyli wyróżnienie dla klubów stawiających na młodych zawodników.

- Zgodnie z przyjętym przez kluby modelem podziału środków, w sezonie 2021/22 Ekstraklasa rozdysponowała ok. 105,6 mln zł w ramach tzw. kwoty stałej. Każdy z klubów otrzymał z tego tytułu ok. 5,87 mln zł. Częścią tej sumy było też 18 mln zł przekazane przez Ekstraklasę jako dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i w akademiach. To środki pochodzące głównie z wpływów za licencje bukmacherskie, kar Komisji Ligi, a także środki przekazywane na ten cel przez partnera tytularnego – PKO Bank Polski. W celu rozwoju szkolenia w lidze Ekstraklasa wypłaciła także ok. 5,33 mln zł w ramach programu Pro Junior System. Największa część z tego, bo blisko 2 mln zł, trafiła do Legii Warszawa. Na promowaniu młodzieży zyska także sześć innych klubów, w tym Jagiellonia Białystok, która otrzymała z Ekstraklasy w ramach tego programu ponad 1 mln zł. Środki, które przypadłyby Wiśle Kraków w ramach Pro Junior System, w kwocie niespełna 0,68 mln zł, zgodnie z uchwałą PZPN dot. spadkowiczów, zasiliły Fundację Ekstraklasy. Tym samym będą przeznaczone na projekty promujące rozwój młodych piłkarskich talentów, realizowane wspólnie z MSiT – wylicza Krzysztof Bauza, dyrektor finansowy spółki.