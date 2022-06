Pisz. Potrącenie rowerzysty na przejściu dla pieszych. Prowadząca Toyotę Corollę uderzyła w cyklistę na przejściu dla pieszych 14.06.2022 r.

- W wtorek - 14 czerwca br. - po godz. 8.00 na ul. Olsztyńskiej w Piszu kierująca samochód potrąciła rowerzystę. Z ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło, gdy mężczyzna jadący rowerem, przejeżdżał przez przejście dla pieszych. W tym momencie uderzyła w niego prowadząca pojazd marki Toyota Corolla. Rowerzysta wpadł na maskę samochodu, a następnie upadł na drogę. Z urazem głowy zabrany został do szpitala. Toyotą kierowała 60-letnia mieszkanka Pisza. Kobieta była trzeźwa. Rowerem jechał 71-letni mieszkaniec piskiej gminy. W wyniku zaistniałego zdarzenia droga krajowa nr 63 była zablokowana, co skutkowało korkami na ulicach Pisza. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Piszu.