Pisz. Policyjny pościg za motorowerzystami. Trzej mężczyźni zostali zatrzymali

Interwencja piskiej drogówki w miejscowości Zdory

Pisz. Policyjny pościg za trzema motorowerzystami

Nieletni kierowcy bez uprawnień

- Zatrzymani motorowerzyści to: 14-letni mieszkaniec z gminy Biała Piska, 17-latek z piskiej gminy i 17-latek z Pisza. Teraz poniosą oni konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Odpowiedzą za kierowanie motorowerem bez uprawnień oraz za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego - dodała nadkom. Szypczyńska.

Co grozi 17-latkom za niezatrzymanie do kontroli drogowej?

Za popełnione wykroczenia młodzi mężczyźni mogą otrzymać karę grzywny nawet do 30 000 a także zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co jest przestępstwem - grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

14-latkiem zajmie się Sad rodzinny.