Piotr Wiśniewski, były piłkarz Lechii Gdańsk: Szkoda, że jest pandemia, bo inaczej o bilety na finał Ligi Europy w Gdańsku byłoby łatwiej

Co pan pamięta z tamtego wydarzenia? Na pewno pamiętam wynik, że skończyło się 1:1. Przy bramce dla nas, to chyba ja wykonywałem rzut rożny, a Marko Bajić strzelał. Z tego, co pamiętam, był to wyrównany mecz. Nie było kolosalnej przewagi Hiszpanów. Postawiliśmy więc im godne warunki i spotkanie zakończyło się remisem.

Można zażartować, że grał pan w Gdańsku z Villarrealem w czasach, kiedy nie było to jeszcze takie modne. Yhm, no tak (śmiech).

Wróćmy do roku 2010. To były czasu entuzjazmu w Gdańsku. Były plany szybkiego rozwoju. Lechia zaczynała budować swoją pozycję w ekstraklasie. Tak, po awansie to były początki naszej gry do ekstraklasy. Ten mecz z Villarrealem był fajnym przeżyciem. Odbył się jeszcze na naszym starym stadionie przy Traugutta. Przyszło trochę ludzi (ok. 7 tysięcy – przyp.) i myślę, że stworzyliśmy im fajne widowisko. Tak, jak pan mówi, wtedy jeszcze raczkowaliśmy w ekstraklasie. Sporo lat od tego czasu minęło, a my do dzisiaj jesteśmy w tej ekstraklasie. Lechia na sportowej, piłkarskiej mapie Polski znaczy teraz dużo więcej, niż znaczyła wtedy.

To były też czasy, kiedy polskie drużyny musiały zapraszać do siebie rywali z wyższej półki. Ten mecz z Villarrealem to był organizacyjny wydatek rzędu 120 tys. euro, bo tyle trzeba było Hiszpanom za przylot zapłacić. Nadal jest mało okazji do oglądania takich drużyn w Polsce w meczach o stawkę.

Pomijając Ligę Mistrzów, gdzie Legia Warszawa grała mecze o stawkę (jesienią 2016 roku – przyp.), to może w Lidze Europy zdarzają się co jakiś czas jakieś rodzynki. Zdecydowanie za mało jest takich spotkań. Nie ma co tutaj ukrywać.

A jak widzi pan z perspektywy czasu to budowanie pozycji Lechii Gdańsk? W 2010 roku klub zaczynał pewną drogę, a teraz jest w ścisłej czołówce polskiej ekstraklasy. Bilans meczów w europejskich pucharach nadal jest jednak niewielki.

Do tej pory udało się rozegrać dwa mecze z Brøndby IF (latem 2019 roku w eliminacjach do Ligi Europy – przyp.). Nie ma tego dużo, ale jakoś tam w Europie się pokazaliśmy. Teraz też jesteśmy blisko, aby się zakwalifikować. Ostatnia kolejka sezonu 2020/2021 wszystko wyjaśni. Nie jesteśmy może w najlepszej sytuacji, bo Piast Gliwice ma wszystko w swoich nogach. Będziemy jednak wierzyć do końca. Mam nadzieję, że Piast się potknie w ostatnim spotkaniu, a my swoje wygramy i po raz drugi w ostatnim czasie Lechia zagra w Europie z jakąś fajną drużyną.