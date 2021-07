Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk: Wzmocnienia składu są konieczne, żebyśmy grali o medale. Jestem ambitny i chcę grać o najwyższe cele

Czasem w klubie słyszę docinki, że nikt nie jest bardziej głodny sukcesu niż ja, ale rzeczywiście coś w tym jest. Nienawidzę przegrywać. Kontrowersyjną końcówkę sezonu, gdzie przez gruby błąd sędziego w meczu z Jagiellonią straciliśmy szansę na grę w pucharach, musiałem odchorować. Byłem wściekły, potrzebowałem ponad dwóch tygodni, żeby to strucie mi minęło. Na szczęście piłka daje tę możliwość, że można się odegrać w kolejnym meczu czy sezonie, więc teraz patrzę jedynie naprzód, na to co nasz czeka. Jako ambitny trener również marzę o medalu. Tym bardziej, że wcześniej pokazaliśmy, że jest to w Gdańsku możliwe. Cieszę się, że moi piłkarze mierzą wysoko, bo taki jest sens rywalizacji. Zdaję sobie sprawę także z oczekiwań kibiców. Jedno co mnie niepokoi to transfery rywali. Gdy patrzę na ile znakomitych nazwisk trafiło ostatnio do Ekstraklasy, to cieszę się, że okienko transferowe jest nadal otwarte, że przed nami jeszcze ponad miesiąc na wzmocnienie Lechii. Liczę na to, że to okienko będzie dla nas udane, bo wzmocnienia są konieczne, żebyśmy liczyli się w grze o medale. Potrzebujemy jeszcze więcej jakości w drużynie, bo przeciwnicy w lidze postawią nam duże wymagania.

Durmus jest z nami od początku przygotowań i to jest dobry transfer. To zawodnik z jakością, którą będzie pokazywać tu i teraz. Zagrał dwa pełne sezony w Szkocji, wcześniej występował w Austrii, a to ligi zbliżone do naszej, też fizyczne. Poradzi sobie w Ekstraklasie. To, że grał regularnie i nie jest piłkarzem do odbudowy ma dla mnie duże znaczenie. Bo np. Miłosz będzie gotowy do gry dopiero za 2-3 miesiące. Musimy na niego poczekać. Rehabilitacja i odbudowa mięśniowa nie przebiegały tak, jak powinny i on ma dużo do nadrobienia. Pewnych procesów nie przyspieszymy, bo narazilibyśmy go na kolejną kontuzję. Ale, żeby wszystko było jasne: Miłosz jest zdrowy, potrzebuje jedynie czasu. Za około dwa miesiące powinien wchodzić do gry i pokazywać swoją jakość. Wreszcie Diabate to młody zawodnik, bardzo perspektywiczny, widzę w nim potencjał i dlatego osobiście upierałem się na ten transfer. To jednak chłopak z innego kontynentu, innej ligi, tu dla niego wszystko jest nowe i musi się zaaklimatyzować. Zagrał w sparingu z Legią, w którym pokazał się bardzo dobrze: wywalczył rzut karny i strzelił gola z „jedenastki”. Niestety to też nie jest zawodnik na tu i teraz. Na mecz z Jagiellonią raczej nie zostaną dopełnione wszystkie formalności, bo musi przyjść certyfikat piłkarza, a Diabate musi dostać pozwolenie na pracę, więc raczej w pierwszej kolejce nie będę mógł z niego skorzystać. Ale z pewnością Diabate może nam pomóc. Jego wejście do gry jest na pewno bliższe niż Szczepańskiego.

Diabate to napastnik, ale może grać też na boku i schodzić do środka. Ćwiczyliśmy warianty na dwóch napastników i niewykluczone, że będziemy rotować systemami, przechodzić płynnie z jednego ustawienia taktycznego na inne w czasie gry.

Był poza treningiem, a cudów nie ma. Trenował kilka dni i jeszcze nadal go poznajemy. Trudno teraz wskazać czy ma zaległości. Trzeba jeszcze chwilę poczekać, żeby się wdrożył, wszedł do drużyny i do gry, ale na razie nie od pierwszej minuty. Jestem przekonany, że będzie w stanie pozytywnie zaskoczyć, że będziemy mieli z niego pociechę.

To się okaże. Mykoła nie miał jeszcze okazji do tego, aby w kilku kolejnych meczach zaprezentować się na tej pozycji. W przypadku Mateusza to jest proces przekwalifikowywania na obrońcę, ale będziemy korzystać z niego też na skrzydle, bo tam też będzie potrzebny. Jest też Bartek Kopacz, który może grać jako prawy obrońca. W tej chwili nie mam informacji, żeby miał do nas ktoś dojść na tę pozycję. To oczywiście wiąże się z kwestiami ekonomicznymi. Wszystkie siły finansowe chcemy przekierować na zawodnika numer „10”. Takiego playmakera szukamy od kilku sezonów. Potrzebny jest nam na tę pozycję zawodnik z dużą jakością. Szczepański może grać jako „10” i jako „8”, ale też z opcją pomocy w bocznych strefach boiska.

Wierzę w to, że to kwestia jedynie sparingów, w których często nie wynik jest najważniejszy. Graliśmy zawodnikami mocno ofensywnymi na bokach obrony, jak Mykoła Musolitin czy Conrado. Pamiętajmy, że latem odszedł Karol Fila, który przez ostatnie sezony był jednym z filarów naszej defensywy. Chcieliśmy rozwijać zawodników i dlatego w sparingach mocno postawiliśmy na ofensywę, bo to jest przyszłość. Jednak nie zapominamy o grze defensywnej, wyciągamy wnioski i na pewno w tym sezonie chcemy tracić mniej goli.

Wyszukiwaniem zawodników i penetrowaniem rynku zajmuje się dział skautingu klubu, dostosowując to do możliwości finansowych Lechii. Później te kandydatury trafiają do mnie. Jedni zostają, inni muszą wyjechać, bo i takie przypadki przecież mieliśmy w tym okresie przygotowawczym. Warto pamiętać, że to nie jest tak, że to trener Piotr Stokowiec robi transfery. Oczywiście ja daję opinię i rekomenduję zawodników, tak jak to było w przypadku Diabate, ale też Durmusa czy Szczepańskiego, którzy mają wysokie umiejętności.

Na ile ma zmienić się gra drużyny w najbliższym sezonie?

Dużo pracowaliśmy, bo wcześniej brakowało nam okresu przygotowawczego, sparingów i czasu na zbudowanie tego, na czym opiera się cały sezon. Tego teraz potrzebowaliśmy. Mocno przepracowaliśmy okres przygotowawczy i wierzę, że to wpłynie pozytywnie na naszą grę. Sezon jest długi, okno transferowe wciąż otwarte i liczę, że jeszcze pozyskamy istotnych zawodników. Na pewno będziemy rotować składem. Oglądaliśmy Ligę Mistrzów, EURO 2020 i wyciągamy wnioski z tego co się zmienia w futbolu. Będę elementy z trzema obrońcami, ale też z dwoma napastnikami. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale wierzę, że to będzie widać. Nie robię filozofii z taktyki, bo najważniejsze, żeby rozumieli ją piłkarze i żeby to dawało efekty. Trochę szyki krzyżuje kontuzja Omrana Haydary’ego. Jego powrót to też kwestia 2-3 miesięcy.