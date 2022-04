Piotr Stokowiec: Nie mam złych emocji w stosunku do Lechii. W sobotnim meczu będzie walka o każdy centymetr boiska

Chce Pan się odegrać na Lechii czy raczej koncentruje się Pan na problemach Zagłębia w walce o utrzymanie?

Absolutnie nie mam na kim się odgrywać. Z mojej strony nie ma mowy o złych emocjach w stosunku do Lechii. Zabrałem ze sobą fantastyczne wspomnienia. Myślę, że wiele zrobiłem dla Lechii, w okresie kiedy trzeba było ją odbudować i cieszę się, że trzon drużyny jest ciągle taki sam. Zawsze chętnie wracam do Gdańska i znam wiele osób, które dobrze mi życzą. To był piękny okres w mojej karierze, ale równie piękną historię chcę teraz napisać w Lubinie. Przede wszystkim w sobotę potrzebujemy trzech punktów.

Flavio Paixao strzelił ostatnio dwa gole, jako pierwszy obcokrajowiec w historii zdobył sto goli w Ekstraklasie, a po meczu z Wartą powiedział, że teraz będzie ważny mecz w Lubinie, bo Lechia walczy o europejskie puchary, a on czuje obowiązek pomocy Śląskowi Wrocław w walce o utrzymanie.