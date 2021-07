Piotr Myszka, żeglarz AZS-u AWFiS-u Gdańsk po raz drugi jedzie walczyć na igrzyskach olimpijskich

Piotr Myszka z Gdańska leci na swoje drugie igrzyska olimpijskie

40-letni deskarz AZS-u AWFiS-u Gdańsk imponuje doświadczeniem, a przede wszystkim do Tokio nie leci jako debiutant. Po raz pierwszy miał wielki zaszczyt reprezentować Polskę na igrzyskach w Rio de Janeiro. Wówczas pływał znakomicie. Przed wyścigiem medalowym miał realne szanse na wywalczenie brązowego medalu olimpijskiego. Niestety, nieznacznie przegrał z Francuzem Pierrem Le Coq'em. Przegrał różnicą zaledwie dwóch punktów i został sklasyfikowany na czwartym miejscu.

Przed wylotem do Tokio Piotr Myszka także jest w gronie faworytów do medali olimpijskich. W Japonii żeglarze będą rywalizować nieopodal największego miasta świata - u wybrzeży wysepki Enoshima. Na początku czerwca gdańszczanin został zwycięzcą regat Pucharu Świata w holenderskim Medemblik. A to był ostatni sprawdzian przed olimpijskimi regatami.

- Wiało z siłą około 15 węzłów, była fala, żeglowało mi się rewelacyjnie, byłem bardzo szybki. Na starcie, do pierwszego znaku, trzymałem kontakt z Mattią Cambonim, na szczęście byłem przed nim, a potem popłynąłem swoje i powiększałem przewagę. Cieszę się z tego zwycięstwa, bo rywalizowaliśmy w gronie, w jakim spotkamy się na igrzyskach. Zabrakło jedynie Chińczyka, no i w połowie regat z powodu kontuzji wycofał się Kiran Badloe, jeden z faworytów do medalu w Tokio – mówił wówczas Piotr Myszka.