Piłkarze reprezentacji Polski wyszli na boisko w ulewie. Zobaczcie deszczowy trening na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk [zdjęcia]

- Sankt Petersburg jest wyjątkiem, bo tam są mecze co dwa dni. I dlatego, żeby wyrównać szanse UEFA zdecydowała, że nie będzie oficjalnych treningów dla drużyn przed meczami na tym obiekcie. Była możliwość skorzystania z boiska alternatywnego, ale się na to nie zdecydowaliśmy, bo nie było sensu trenować na boisku, na którym będziemy tylko raz. Wolimy zostać w Gdańsku, tutaj potrenować i udać się na mecz. Nasz plan na niedzielę jest taki, że o 10 będzie trening, po którym pojedziemy do hotelu się przebrać i o 13:45 lecimy do Sankt Petersburga - powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy naszej reprezentacji.

